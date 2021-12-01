استثمارات ضخمة.. وزيرة التجارة تكشف حجم التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا

قالت الدكتورة نيفين جامع: إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا بلغ 2.1 مليار يورو خلال عام 2020 ومليار و960 مليون يورو فى الفترة من يناير : سبتمبر 2021 .



وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بمؤتمر أذاعته إكسترا نيوز ، أنه بلغ حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى إسبانيا 700 مليون يورو خلال نفس الفترة بعام 2021 الجارى بنسبة نمو بلغت 84% مقابل 379 مليون يورو فى الفترة نفسها من عام 2020 والذى يشير بدوره لتعافى حركة التبادل التجارى بين البلدين .

وأشارت نيفين جامع ، إلى انعكاس جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر من وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على مؤشر b2 بنظرة مستقبلية مستقرة .