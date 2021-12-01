متحور دلتا السائد فيها.. الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

أذاعت فضائية اكسترا نيوز تصريحا نقلا عن منظمة الصحة العالمية أفادت فيه بأن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا، والمتحور دلتا هو السائد فيها.

وأوضح مسؤول بالمنظمة أنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا".

وشدد على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".

وأعلن عن "رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون"، لافتا إلى أنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون، ونعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كشفت مؤخرا أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع الانتشار للمتغير "أوميكرون" دولياً، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتشاف أوميكرون في عدد متزايد من البلدان حيث تكثف السلطات الوطنية أنشطة الرصد والتسلسل، إذ أفادت التقارير بأن 56 دولة نفذت إجراءات لمنع السفر بهدف إبطاء انتقال المتغير الجديد أوميكرون.