توعية بطرق العدوى.. الصحة: الإيدز ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين عن طريق الرضاعة الطبيعية

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة ، حول فيروس نقص المناعة البشري المسبب لـ “ الإيدز ” ، وذلك في إطار الحرص علي نشر المحتوي التثقيفي للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لـ “ الإيدز ” تتمثل في التالي :-

طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لـ “ الإيدز ”

من الأم المصابة بـ “ الإيدز ” الي الجنين خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية

الي الجنين خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية المشاركة في إستخدام أدوات الحقن مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لـ “ الإيدز ”

” العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لـ “ الإيدز ”

” نقل الدم أو مشتقاته من شخص حامل للفيروس المسبب لفيروس نقص المناعة الإيدز

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ الإيدز في 1 ديسمبر من كل عام لزيادة الوعي بهذا المرض الفيروسي المزمن، ودعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والوقوف في محاربة هذه الحالة.

قد تكون رعاية الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو التعايش معهم أمرًا صعبًا، وفقًا لدراسة، فإن الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ليسوا خطرين على الأشخاص الذين يعيشون معهم في المنزل أو في المجتمع أو مع من تربطهم علاقات غير جنسية، على الرغم من أن بعض الاحتياطات فيما يتعلق باستخدام العناصر الشخصية مثل شفرات الحلاقة والأقراط وفرشاة الأسنان يجب اتباعها بدقة لتقليل مخاطر الإصابة.

أسباب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من شخص مصاب إلى شخص سليم عندما يكون الأخير على اتصال مباشر، وذلك لأن سوائل الجسم هذه تحمل الحمل الفيروسي القابل للاكتشاف ويمكن أن تنتشر بمجرد ملامستها لسوائل الجسم لشخص آخر.

ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من شخص لآخر عندما تتأثر أي من هذه السوائل بطرق مثل:

الاتصال المباشر

مشاركة الحقن مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

مشاركة المتعلقات الشخصية التي قد تكون ملوثة بسوائل جسم المصاب، من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

نقل الدم أو زرع الأعضاء.

الاتصال بين جروحك العميقة ودم شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

تقبيل الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية عندما يكون لديه تقرحات أو نزيف في اللثة

المصدر boldsky