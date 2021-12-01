وزراء وشخصيات عامة فى عزاء والدة حرم وزير الكهرباء ..فيديو

قدم وزير التنمية المحلية الأسبق هشام الشريف و وزير الداخلية و وزير السياحة ، خالد العناني وزير الصحة السابق ، اشرف حاتم و رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، واجب العزاء فى والدة حرم وزير الكهرباء بمسجد الشرطة بزايد .



يذكر أن تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وفاة والدة حرم سيادته.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية، أنعي بمزيد من الحزن والآسي وفاة والدة حرم الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع: خالص التعازي وصادق المواساة للدكتور محمد شاكر - وأسرته الكريمة .. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. و" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " .



https://youtu.be/kG2Fo73lEV8