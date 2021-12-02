بينها 1691 تجاوز سرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5602 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1691 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و153 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و23 مخالفة موقف عشوائى، و35 مخالفة لشروط التراخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .