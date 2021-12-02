خدمات مرورية ولوحات إرشادية في محيط تحويلات شارع الهرم

نشرت إدارة مرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الغلق الكلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج ، وذلك بسبب أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة.

وأعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالآتي :-

القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمه بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية .