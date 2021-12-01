خطر ليس مستحيلا.. إيلون ماسك يلمح إلى سبب إفلاس شركة SpaceX

فاجأ الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX، إيلون ماسك Elon Musk، الجميع في مؤتمر صحفي اقيم يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك احتمالية أن تواجه شركته خطرا حقيقيا بالإفلاس إذا لم تتمكن من تحقيق معدل رحلات محددة على متن المركبة الفضائية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "cnbc"، يأتي رد رجل الأعمال الأمريكي إيليون ماسك، غاضبا من عدم إحراز موظفي سبيس إكس، تقدم في تطوير محركات Raptor التي تشغل صاروخ Starship، مشيرا إلى أن الشركة قد تتعرض لخطر الإفلاس إذا لم يتم إصلاح هذه المشاكل.

إيلون ماسك قلقا بشأن إفلاس شركة سبيس إكس

وقال الملياردير الأمريكي، في خطاب أرسله إلى موظفيه في اليوم التالي لعيد الشكر، إن شركة الصواريخ SpaceX يمكن أن تكون مهددة بـ"خطر حقيقي بالإفلاس".

وردا على تعليقه على إفلاس سبيس إكس، كتب "إيلون ماسك" عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا أنه "غير مرجح"، إلا أنه "ليس مستحيل"، خاصة إذا كان الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ قبل أن تتمكن الشركة من الحصول على برنامج ستارشيب.

وأشار "إيلون ماسك" إلى أن كل رحلة صاروخية تتطلب ما يصل إلى 39 محركا من محركات رابتور، لذا ستحتاج شركة SpaceX إلى تحقيق معدل رحلة على متن المركبة الفضائية مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين في العام المقبل.

وأوضح إيلون ماسك أن بعض شركات صناعة السيارات العملاقة مثل جنرال موتورز وكرايسلر، تقدموابطلب بطلب إفلاس شركاتهم خلال فترة الركود العظيم في عام 2009.

وفي عام 2013، تحدث ماسك في حدث Google for Startups حول كيف كادت شركة SpaceX أن تنهار بعد أن فشلت محاولاتها الثلاث الأولى لإطلاق الصواريخ بين عامي 2006 و 2008، بسبب مشكلة بسيطة بعد أن استثمر رجل الأعمال ما يقرب من 100 مليون دولار من أمواله الخاصة لتأسيس SpaceX، والتي غطت ثلاث محاولات فقط لإطلاق صاروخ في المدار.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، طالب موظفيه خلال الأيام الماضية بتغيير السياسات المتبعة، والاهتمام بتقليل التكاليف المالية للشركة، بدلا من الاهتمام المبالغ فيه بالانتهاء من أكبر قدر من عمليات التسليم للعملاء خلال الربع الأخير من السنة الحالية.