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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعرفي عايز ايه .. معنى إشارات وإيماءات الطفل الرضيع

إيماءات الأطفال
إيماءات الأطفال

قال الدكتور ياسر محمد عبد المنعم، مدير وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان، إن هناك بعض الإيماءات والإشارات التي يقوم بها الإنسان والتي تبدأ منذ الطفولة.

وأضاف ياسر محمد عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك بعض الإشارات للأطفال بعضها يكون طبيعي والأخر تستدعي لتدخل الطبيب، مثل: الطفل الذي يغلق قبضة يده، حيث أنه إذا أستمر فى فتحها وغلقها فهذا دليل على الجوع أو التوتر البسيط.

وتابع أنه فى حالة استمر الطفل على غلق قبضته لفترة طويلة، فيجب استدعاء الطبيب، حيث أنه من الممكن أن لديه مشكلة فى الأعصاب والعظام، وهناك الأطفال التي تقوم برفس أرجله، خاصة إذا كان سعيد جدا، لافتا إلى أن الطفل الذي يعاني من مغص فى معدته يبدأ أن يلمس أذنيه.

وأشار إلى أن هناك إشارة أو إيماءة أخرى للطفل الرضيع، وهي إشارة للدليل على الملل، بتحريك يديه ناحية الأمام، وتقوس الظهر دليل على الشعور بالألم.

التنمية البشرية الإيماءات والإشارات تدخل الطبيب الأعصاب مغص فى معدته

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