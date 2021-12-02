12 سفيرًا من أمريكا الجنوبية في زيارة لمصانع سيراميكا كليوباترا.. طارق أبو العينين: سنكون جزءً في زيادة حجم الصادرات المصرية لــ 100 مليار دولار.. ومصر تمتلك فرصة ذهبية لقربها من مختلف أسواق العالم

طارق أبو العينين يستقبل 12 سفيرًا بمصانع كليوباترا:

خريطة التصدير تتغير بعد ارتفاع أسعار الشحن والوقود.. والصناعة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي

زيادة الصادرات تحد كبير يتطلب العمل الجاد من الجميع.. ولابد للمصنعين المصريين أن يعملوا معًا

مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا: نصنع كل يوم 170 ألف متر من السيراميك.. ولدينا سعر شحن مناسب جدا للسوق اللاتيني

سفير الإكوادور: أبو العينين، يقدم مشروعات مميزة فى مصر.. والعاصمة الإدارية تشهد تطورًا هائلًا

سفير بنما: نتابع التطوزر المذهل في الانشاءات بمصر.. وقناة السويس الجديدة تمثل تطورا تجاريا كبيرًا

سفير فنزويلا: سيراميكا كليوباترا جزءً مهمًا من التطور الجاري.. ولدينا فرص أكبر للتبادل التجاري بين مصر وأمريكا اللاتينية

نظمت وزارة الخارجية المصرية، زيارة لـ 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، ومجمع الجلالة، للإطلاع على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في صناعة السيراميك والأدوات الصحية في مصر، والوقوف على التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية الرائدة في الشرق الأوسط.

ووجه السفراء الأجانب الشكر للنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، مشيدين بالتطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده مشروعات، وما تمثله من إضافة هامة للتنمية الصناعية المصرية في الوقت الحاضر.

واصطحب رجل الأعمال طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، السفراء الأجانب في جولة داخل مصانع سيراميكا كليوباترا، حيث أطلعهم على التفاصيل والمراحل الخاصة بعملية التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي الذي يتم تصديره إلى أكثر من مائة دولة في العالم.

وخلال كلمته في استقبال سفراء أمريكا الجنوبية قال، طارق أبو العينين، إن الحكومة المصرية تطمح في الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، موضحًا أن هذا هو الهدف الآن.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أنه عندما يتم التفكير فى الأمر تجد أنه تحدي كبير، وهذا التحدي يتطلب أن تعمل جميع الشركات معًا، ويتم التغلب على المشكلات التى يعانى منها العالم، تحديدًا فيما يتعلق بـ ارتفاع مصاريف الشحن والنقل تحديدًا من آسيا.

وأكد طارق أبو العينين أن خريطة التصدير تتغير الآن، بعد ارتفاع أسعار الشحن والوقود وكذلك الغاز، وزيادة تعريفة التصدير بسبب تكلفة النقل، إلا أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لأنها تقع في منتصف العالم ولديها ميزة تفضيلية لقربها من مختلف الأسواق وبالتالي زيادة الطلب على منتجاتها.

وكشف أن الجزء الأهم في أي صناعة هو التصدير لأسواق الخارج عقب الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية»، لافتا إلى انه تحد كبير يتطلب العمل الجاد من الجميع، ولذلك لابد للمصنعين المصريين أن يعملوا معًا ويفكروا في تحقيق هذا الهدف خلال العام المقبل، وأشار إلى أن مصانع كليوباترا ستشارك في تحقيق هذا الهدف وتكون جزء في زيادة حجم الصادرات لــ 100 مليار دولار على الرغم من كونه يحتاج لجهد كبير.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا إلى أن الصناعة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي، وهناك أسواق جديدة فتحت أمام المنتجات المصرية بسبب مشكلات بعض الدول في التصدير.

من جانبها قالت، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباتر، إن مجموعة كليوباترا تعمل كثيرا مع أوروبا في مجال الإمدادات أو التجهيزات أو التكنولوجيا، معربة عن سعادتها بتواجد السفراء في جولتهم بمصنع سيراميكا كليوباترا.

ولفتت إلى أن مجموعة سيراميكا كليوباترا نعمل مع بعض دول أمريكا الجنوبية، ولدينا سعر شحن مناسب جدا للسوق اللاتيني، ومصر لديها الكثير من الحاويات المتاحة و بـ اسعار جيدة.

وأضافت بوتيني: نصنع كل يوم 170 ألف متر من السيراميك والحوائط والأرضيات، إضافة إلى قطع الأطقم الصحية بالكامل، ونعمل في مجال الفندقة، ولدينا فندقين، كما نعمل الآن فى فنادق عقارية أخري فى البحر الأحمر و الساحل الشمالي الذى يشهد تنمية كبيرة، وكذلك العديد من الأنشطة الأخرى.

وبدوره، وجه السفير رافايل فينتميلا، سفير الإكوادور بالقاهرة، الشكر إلى وزارة الخارجية، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على متابعته لرؤية مشروعات سيراميكا كليوباترا المتميزة، مشيرا إلى أنه زار العاصمة الإدارية وتابع التطور الهائل بها.

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين، يقدم مشروعات مميزة فى مصر، وقدم الشكر لـ مندوب وزارة الخارجية، بعد زيارة مدينة الجلالة.

وأكد أن مصر بها مشروعات ضخمة، ومميزة، موضحًا أنه متواجد فى مصر منذ 4 سنوات ويتابع التطورات التى تتم، بمصر، قائلًا: كنت سعيدًا عندما توجهت من القاهرة لـ العين السخنة.

كما أعرب السفير إليخاندرو ميندوزا، سفير بنما، خلال كلمته عن سعادته بزيارته إلى مصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة، موضحا أنه خلال تواجده فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية قام بـ متابعة المشروعات القومية التي نفذت، فضلا عن العاصمة الإدارية وإنشاء 19 مدينة جديدة، و الطرق و الكباري.

ولفت إلى أن «بنما تدرك التطور الذي حدث في قناة السويس، وخاصة القناة الجديدة التي تمثل تطورا تجاريا، وذلك لأن بلاده تمتلك قناة ملاحية أيضًا».

وأكد السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا، إنه متابع للتطور الجاري في مصر، الذي تعد سيراميكا كليوباترا جزءا مهما منه.

وأضاف أنه فى أثناء السفر من القاهرة للعين السخنة شاهد الاشياء المميزة، و الطرق الجديدة التى قامت بها الدولة.

ولفت إلى أن التطور الذى حدث فى مصر خلال الفترة الماضية يؤكد أن هناك انجاز حقيقي، مشيرًا إلى أن هناك تطور فى العلاقات بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

وكشف أن الفترة المقبلة ستكون هناك فرصة أكبر للتبادل التجاري، بين أمريكا اللاتنينة ومصر.