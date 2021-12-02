3 لاعبين متألقون في الدوري..هل أخطأ كيروش بعدم ضمهم لمنتخب مصر ؟

انطلقت بطولة كأس العرب 2021 الثلاثاء في الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بينها منتخب مصر الذي يغيب عنه اللاعبون المحترفون في أوروبا.

ودخل منتخب مصر بقائمة لاعبين محليين منتقاة وفقًا لوجهة نظر المدير الفني كارلوس كيروش، الذي صرّح أن البطولة تجربة مفيدة لـ لاعبي مصر.

وانتهت مباراة مصر ضد المنتخب اللبناني، حيث ظهرت مصر بمستوى أقل من المتوقع، بخط هجومي هزيل بقيادة مروان حمدي ومحمد شريف، وفشلت مصر في التسجيل سوى من خلال ضربة جزاء سددها أفشة وكانت قريبة من حارس لبنان الذي تألق خلال المباراة.

وعانى منتخب مصر من سوء مستوى لاعبين كُثر في مراكزهم بداية من الهجوم الذي ضم مروان حمدي، وشريف الذي أضاع فرصًا عدة للتسجيل، ومنتصف الملعب الذي فشل في صناعة اللعب واختراق دفاعات وحارس لبنان.

وتضاءلت التوقعات بشأن تتويج منتخب مصر بالبطولة مع المستوى الذي ظهر به أمام لبنان.

حسين الشحات

ويعاني منتخب مصر من أزمة في الأجنحة الهجومية، فلم يستدعي كارلوس كيروش سوى مصطفى فتحي، الذي يلعب على الجناح الأيمن، بالإضافة إلى عمر كمال الذي ترك المركز منذ بداية الموسم لحساب مركز الظهير.

وبرز اسم حسين الشحات كأول الأسماء التي يرى الكثيرون أنها ظُلمت في قائمة كيروش لعدم استدعائه لمنتخب مصر.

وظهر حسين الشحات بمستوى جيد خلال المباريات الأخيرة للأهلي في الدوري المصري، حيث أصبح اللاعب الأكثر من حيث صناعة الفرص المحققة لزملائه.

طارق حامد

اعتمد المدير الفني كارلوس كيروش على اللاعب مهند لاشين، كبديل لحمدي فتحي الذي خرج مصابًا من مباراة لبنان.

ولعب مهند لاشين معظم فترات المباراة وظهر بمستوى جيد في مركز خط الوسط الدفاعي.

وعقب انتهاء المباراة عبر جمهور الزمالك عناستيائه من عدم وجود طارق حامد، معتبرين أن ظهور المنتخب بصورة سيئة كان بسبب الثغلاات في منتصف الملعب التي عُرف عن طارق حامد أنه يملأها بانتشاره وقوته البدنية.

ووجهت الجماهير انتقادات كبيرة للمدير الفني كارلوس كيروش، تسائلين عن اسباب استبعاد طارق حامد.

أحمد عبد القادر

من اللاعبين الذين رأى عدد كبير من الجمهور والمحللين منحهم فرصة للتواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، وقبيل كأس الأمم الإفريقية.

ويجيد أحمد عبد القادر اللعب في مركز صناعة اللعب حيث يعتبر البديل الأفضل لـ أفشة، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيسر الذي ظهر ضعيفًا خلال مباراة مصر ولبنان، في وجود أحمد رفعت على الرغم من تألقه محليًا.

ويلعب منتخب مصر مباراته القادمة أمام السودان، بينما تنتظره مباراة حاسمة ضد الجزائر في آخر مباريات المجموعة الرابعة في كأس العرب.