ضبط مستلزمات طبية للأسنان مهربة مع راكب في المطار .. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الأسنان بحوزة راكب أجنبي من أصل عربي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أستوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب، وقام محمد الهادي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان بعدد 137 بين طيات الملابس.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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