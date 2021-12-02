ضبط محاولتي تهريب أدوية سرطان داخل علب حلويات ومكسرات بالمطار.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان، بحوزة راكبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي.

أثناء قيام راكب عربي بإنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبه في الصالة الحمراء، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلا أنه وجد عبوات دوائية غالية الثمن خاصة بعلاج مرض السرطان مخفاه داخل علب حلويات ومكسرات مغلقة بتغليف المصنع، بإجمالي 130 عبوة.

وفي المحاولة الثانية، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ثم ذاتيا نظرا لارتباك الراكب مما اسفر عن وجود عدد من الامبولات غالية الثمن أيضا داخل الجاكيت الذي يرتديه الراكب.

أمر محمود عبد النبي مدير الجمرك بالإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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