عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط محاولتي تهريب أدوية سرطان داخل علب حلويات ومكسرات بالمطار.. صور

صدى البلد

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان، بحوزة راكبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي.

أثناء قيام راكب عربي بإنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبه في الصالة الحمراء،  قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلا أنه وجد عبوات دوائية غالية الثمن خاصة بعلاج مرض السرطان مخفاه داخل علب حلويات ومكسرات مغلقة بتغليف المصنع، بإجمالي 130 عبوة.

وفي المحاولة الثانية، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ثم ذاتيا نظرا لارتباك الراكب مما اسفر عن وجود عدد من الامبولات غالية الثمن أيضا داخل الجاكيت الذي يرتديه الراكب.

أمر محمود عبد النبي مدير الجمرك بالإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

IMG-20211202-WA0098
IMG-20211202-WA0098
IMG-20211202-WA0099
IMG-20211202-WA0099
IMG-20211202-WA0097
IMG-20211202-WA0097
IMG-20211202-WA0096
IMG-20211202-WA0096

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن العودة إلى التعليم عن بعد بسبب كورونا

الحلم أصبح حقيقة.. متحدث العاصمة الإدارية: انتقال 50 ألف موظف للحي الحكومي خلال 6 أشهر.. فيديو

كيفية إنشاء حساب Gmail مجانا

أعراضه بسيطة| بشرى من طبيب عن متحور أوميكرون ..فيديو

مصر ودول الاتحاد الأوروبي |كيف غيرت سياسات السيسي نظرة الأوروبيين إلى القاهرة؟

368 % ارتفاعا في عدد الاصابات الجديدة بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

هل تعود السعودية للحجر الصحي؟ ..الدكتور محمد العبد العالي يرد

بسبب عقب سيجارة .. حريق هائل بمخزن لعب أطفال بـ طريق الفيوم

مستشار رئيس الجمهورية يحذر من متحورات مستقبلية لـ كورونا بعد أوميكرون ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ