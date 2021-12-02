موعد ومكان تشيع جثمان الراحل أدهم السلحدار

أعلن نادي المجد السكندري برئاسة إسلام الصياد تشييع جنازة كابتن أدهم السلحدار غدا الجمعه بعد صلاة الظهر، وذلك من مسجد نادي النيل علي الكورنيش شارع عبد العزيز ال سعود ، نزلت كوبري جامعه القاهرة .



توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى

ويتواجد جثمان الراحل أدهم السلحدار المدير الفني لفريق المجد السكندري في مستشفي العصافرة بالاسكندية استعدادا لإستخراج تصاريح الدفن .

وينتقل جثمان الراحل إلى القاهرة بعد استخراج الاوراق الازمة علي ان يتم تشييع جثمانه لمثواه الاخيرة غدا بعد صلاة الجمعة .

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري بالتعاقد مع المدرب أدهم السلحدار لتولي مهمة المدير الفني للفريق نظرا لخبراته التدريبية السابقة حيث بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى والعديد من الأندية سابقآ