"مصر للطيران" تعلن إجراءات جديدة بشأن المسافرين إلى فرنسا

أعلنت مصر للطيران، أنه تقرر اعتبارا من الدقيقة الاولي لفجر يوم السبت الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢١ أنه على جميع الركاب المسافرين علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة ب٤٨ ساعة أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) وذلك لمن يزيد اعمارهم فوق ١٢ عاما.

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من اي موبايل داخل مصر او زيارة مكاتب مصرللطيران او اقرب وكيل سياحي.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.