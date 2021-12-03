كأس أمم إفريقيا يصل مطار القاهرة ضمن جولته الترويجية قبل انطلاق البطولة..صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم إفريقيا ضمن جولته بالدول الإفريقية للترويج للدورة 33 من بطولة إفريقيا 2022، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.

قام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور طارق اسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بسرعة إنهاء إجراءات وصول النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم إفريقيا.

وتقيم شركة الراعى الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، احتفالية كبرى لاستقبال الكأس بمشاركة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث ستبدأ الإحتفالية بجولة في شوارع القاهرة على حافلة مكشوفة بدءاً من حي المعادي وصولاً إلى نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقام مؤتمر واحتفالية كبيرة للإعلان عن الزيارة التي تعكس دور مصر في القارة الإفريقية، وما تلعبه الرياضة وكرة القدم من دور كبير ومؤثر في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الإفريقية.

كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية في مطار القاهرة