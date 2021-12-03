بفستان أسود.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميريهان حسين صورا من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود لامع قصير يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب بسيط وتسريحة شعرها الويفي على كتفيها.

شاركت الفنانة ميريهان حسين صورا جديدة من مسرحية “شمسية وأربع كراسي” مع النجم أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت ميرهان حسين، أنها تظهر فى المسرحية، فى دور زوجة غيورة للغاية، معقبة:" اسمى فى المسرحية نجلا وبـ ينطق بطريقة معينة لو اتقال بطريقة غيرها بتعصب جدا".

وأكدت مريهان حسين، أنه عندما تواصل معها الفنان اشرف عبد الباقى لعرض الدور، شعرت بالخوف من رهبة الوقوف على المسرح وايضا شعرت بالفرح معقبة:" الفرح بالدور غطى على خوفى من رهبة المسرح".

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن توتا، يقدم شخصية "ذكى" شخص غنى يسكن فى الساحل.