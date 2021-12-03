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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اطلالة جديدة.. هند عبد الحليم تتألق فى احدث ظهور على السوشيال ميديا

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت هند عبدالحليم قائلة: " أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة ".


ويذكر ان كشفت الفنانة هند عبد الحليم في تصريح خاص لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى .

 

وقالت هند عبد الحليم :" تفاجئت بقيام عامل الدليفري بإرسال بعض الرسائل لي علي الواتس اب ؛ ثم قام بتوجيه بعض السباب واتهمني بالغرور لأنني لم أتصور معه ".

 

أضافت :" علمت أن هذا الولد يحصل على أرقام كل الزبائن التي يقدم لها الاوردرات ويتحرش بهم عبر الواتس اب".

 

تابعت :" قمت بعمل محضر وبعد القبض عليه وجدت سنه صغير ؛ وعقوبة ما فعله قد تصل لعامين فتنازلت على القضية واكتفيت أن يكون ذلك بمثابة "قرصة ودن" له حتي لا يكرر  تلك الأفعال مرة أخرى '.

هند عبد الحليم

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