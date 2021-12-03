ندوة بـ كفر الشيخ تبرز جهود الدولة في قضية ختان الإناث.. صور

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادى الرعاية الدينية بالمحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حول قضية ختان الإناث وأهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

جاءت هذه الندوة تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وإشراف ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور إبراهيم شعيب مدير النادي.

من جانبها، أكدت ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، أن هناك كثير من الأسر التي اقتنعت وتوقفت عن جريمة ختان البنات،مؤكدة على أهمية التوعية، مشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى صون حقوق المرأة المصرية.

وتحدثت عن دور الوزارة أيضاً لتوجيه الرائدات الاجتماعيات و مكلفات الخدمة العامة اللاتي تقمن بزيارة الأسر وعقد جلسات حوارية مع الأهالي والسيدات بالتركيز على رسائل التوعية عن أضرار جريمة ختان البنات، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة والذي بدأ اعتباراً من 25 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا.

وأشارت إلى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة فيروس كورونا المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أهمية اتباع الإجراءات لاسيما ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام الكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

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