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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة مشروعات رومانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تفاصيل

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المدير العام لقسم التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية سورين تودر، ورئيس المكتب التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة جورج بيتروسان، لتعزيز سبل التعاون وفتح المجال أمام الاستثمارات الرومانية بالمنطقة والتعرف على الصناعات التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.

وخلال هذه الزيارة، استقبل وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الوفد الروماني بحضور الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء علاء عبد الكريم مستشار الهيئة لشئون الضرائب والجمارك وأماني عيسوي مستشار الهيئة للعلاقات الدولية ، حيث استهل اللقاء بعرض تفصيلي عن الموانئ التابعة للهيئة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، والتي تخدم أربع مناطق صناعية منهما اثنان متكاملتان، مع الإشارة إلى حجم تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية والمرافق وشبكات الطرق والأنفاق وإنشاء محطات كهرباء وتحلية مياه والتي قامت بها الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية، والتي بلغت نحو  18 مليار دولار.

على جانب آخر، استعرض وليد جمال الدين أهمية الاتفاقيات الدولية التجارية التي عززت من كون الهيئة منفذاً لكل الأسواق العالمية، كما تطرق في حديثه إلى المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ استراتيجياتها من خلال إعداد جاهزية للنظام البيئي وتحديد التكلفة في إطار قانوني حاكم مع العديد من الخدمات والتسهيلات المالية، واهتمام الهيئة بتنفيذ التحول الرقمي في كل أنظمة العمل مع المستثمرين، ولاسيما الموانئ والمناطق الصناعية.

من جانبه، أكد جورج بيتروسان، أهمية البدء في تنفيذ خطة عمل طموحة لإنشاء المزيد من الصناعات الرومانية ودعوة المستثمرين الرومان، والشروع من أجل خطوات جادة لمزيد من التعاون المثمر في المجالات الصناعية والاستثمار والتي يمكن أن تتضمن الصناعات الخشبية وصناعة الأثاث.

كما حرص الجانب الروماني على مناقشة إمكانية قيام منطقة صناعية رومانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الاقتصادية التي وقعت دولها اتفاقيات مع الهيئة إضافةً إلى الاهتمام بمعرفة الخطط والصناعات التي تستهدفها المنطقة في الفترة القادمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية التي تستطيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منحها للاستثمار الروماني.

وفي نهاية اللقاء وجه سورين تودر، دعوة الجانب الروماني لوفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحضور المنتدى الاقتصادي برومانيا في نهاية شهر فبراير من العام المقبل.

 

وفد روماني التعاون المشترك إقامة مشروعات رومانية

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