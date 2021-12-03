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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان : نعمل على تقديم كافة الخدمات والأنشطة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان أمس الخميس انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية، وإعلان  رئيس الاتحاد، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، حيث تمت العملية الانتخابية وسط أجواء تتسم  بالشفافية والحيادية .

وصرحت الطالبة  يارا هانى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة سوف اعمل على  تقديم كل ما هو مفيد و مساعدة على إبراز أهمية الأنشطة الطلابية فى الكلية  وتقديم الخدمات والمسابقات والندوات لجميع طلاب الجامعة.

ونوه إلى  أنه سيظل دائمًا على العهد الذي جاء من أجله الا وهو العمل الخدمي، موضحا إن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا  فتتوالى الأجيال وتختلف الأسماء وتنطوي الصفحات ويبقى العمل التطوعي هو الأسمى والأعلى والأجمل ليربط بين اجيال لا تعرف للتخاذل عن المسؤولية سبيلًا .

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رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: لن تهاون في تحقيق مطالبنا

و كانت قد  تشكلت اللجنة العليا  للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا،  الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى،  الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .

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