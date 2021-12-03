حسام موافى: تربية الحمام فى المنزل تسبب تليف الرئة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من تربية الحمام في المنزل.

أوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد،، أن هناك البعض يصاب بالتليف في الرئة بسبب تربيته للحمام ويكون «تليف أولى»

وتابع: أن هناك أكثر من نوع من تليف الرئة من ضمنه «تليف رئة ثانوي»، بمعنى إصابة شخص بمرض في الرئة والذي سوف يتم الشفاء منه ليترك آثارا بتليف ثانوي في الرئة.

تليف الرئة

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن التليف في الرئة عبارة عن وجود أنسجة ليفية تتعرض للتليف.