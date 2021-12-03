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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يضبط 29 آيفون وساعات آبل مهربة مع راكب .. صور

رجال الجمارك بمطار
رجال الجمارك بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 982 القادمة من واشنطن اشتبه هيثم أحمد عبدالحكم مأمور الجمرك فى راكب مصري قادم من أمريكا ومتجة إلى أسوان ترانزيت برحلة داخلية رقم 282 ، فطلب منه جواز السفر وفتح الحقيبة التى يحملها فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون .

وبالعرض على ابراهيم عامر مدير الحركة كلف ياسر عبد المنعم من الأمن الجمركي بإحضار باقى الحقائب الأخرى وتفتيشها وتفتش الراكب ذاتيا فتبين وجود 2 سماعة و 2 ساعة Apple Watch .

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من هيثم الدمرداش وهيثم وعمرو عبد المنعم مدير الحركة .

قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 203 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

 

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مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مصر للطيران مصلحة الجمارك

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