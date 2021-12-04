نقابة القطاع الخاص تكشف إجمالي الشركات التي تطبق الحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة ، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ، إن شأنها يختص بخط الدفاع الأول عن حقوق العمال والمخاطبة بالطرق الودية ، المفاوضات العادية .



وأوضح شعبان خليفة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ، أن هناك 3 مليون و 738 ألف منشأة يعمل بها فى القطاع الخاص بما يقارب من 25 مليون عامل .



وأشار شعبان خليفة ، إلى أن اجمالى الشركات التى تطبق الحد الأدنى للأجور حوالى 60% أما 40% لا تطبق هذا الأمر ، لافتا إلى أنه فى عام 2008 كان الحد الأدنى مطبق قديما بإجمالى 400 جنيه ثم تم زيادته إلى 2400 للقطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، الجهاز الإدارى للدولة تماشيا مع سياسة الدولة بمبادرة حياة كريمة .

وتابع شعبان خليفة ، أن تنفيذ تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يتم عن طريق وزارة القوى العاملة ، النقابات المعنية بكافة القطاعات خاصة أن دستور 2014 نص على اقرار الحد الأدنى للاجور بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن ، بالاضافة للمادة 34 من قانون العمل للأجور والتى منحت الحق للمجلس القومى للأجور اقرار الحد الأدنى للأجور .