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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقابة القطاع الخاص تكشف إجمالي الشركات التي تطبق الحد الأدنى للأجور

أجور
أجور

قال شعبان خليفة ، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ، إن شأنها يختص بخط الدفاع الأول عن حقوق العمال والمخاطبة بالطرق الودية ، المفاوضات العادية .


وأوضح  شعبان خليفة  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ،  أن هناك 3 مليون و 738 ألف منشأة يعمل بها فى القطاع الخاص بما يقارب من 25 مليون عامل .


وأشار شعبان خليفة ، إلى أن اجمالى الشركات التى تطبق الحد الأدنى للأجور حوالى 60% أما 40%  لا تطبق هذا الأمر  ، لافتا إلى أنه فى عام 2008 كان  الحد الأدنى مطبق قديما بإجمالى 400 جنيه ثم تم زيادته إلى 2400 للقطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، الجهاز الإدارى للدولة تماشيا مع سياسة الدولة بمبادرة حياة كريمة .

 

وتابع شعبان خليفة ، أن تنفيذ تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يتم عن طريق وزارة القوى العاملة ، النقابات المعنية بكافة القطاعات خاصة أن دستور 2014 نص على اقرار الحد الأدنى للاجور بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن ، بالاضافة للمادة 34 من قانون العمل للأجور والتى منحت الحق للمجلس القومى للأجور اقرار الحد الأدنى للأجور . 

 

القطاع الخاص وزارة القوى العاملة مبادرة حياة كريمة حقوق العمال مفاوضات

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