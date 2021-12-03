هل ستشهد مصر ظاهرة كسوف الشمس غدا؟.. البحوث الفلكية تجيب | فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن شهر ديسمبر سيشهد عددا من الاقترانات الفلكية في يومي الثامن والتاسع منه، وستكون الاقترانات بين القمر وكوكب المريخ والقمر وكوكب الزهرة .

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا والمسئول”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حدوث ظاهرة كسوف الشمس غدا، هي الفترة التي ستحدث فيها الظاهرة سيكون القمر حاجبا لجزء كبير من الشمس، ويظهر هذا الجزء من الشمس بجنوب القارة القطبية الجنوبية.

وتابع جاد القاضي، أن تلك الظاهرة لن تحدث في مصر أو أي دولة عربية، ونؤكد للمواطنين أن هذا الحدث طبيعي جدا ومفيش غضب من الطبيعة ولا نهاية للكون.

عدم النظر للظواهر الجوية

وأشار رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه يجب عدم النظر للظواهر الجوية بالعين المجردة .