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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

سمية الألفي
سمية الألفي

ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي.. سمية الألفي تكشف سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد

سمية الألفي تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

سمية الألفي: بعد فاروق مفيش أعياد.. بس الحياة لازم تستمر
هجيبلك كل نساء العالم.. سمية الألفي تكشف تفاصيل طلاقها من فاروق الفيشاوي بسبب الإدمان

ردت الفنانة سمية الألفي، على ما يتردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي، إنه هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وتابعت سمية الألفي، بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا. 

 

كشفت الفنانة سمية الألفي، سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة انه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

 

وأضافت الفنانة سمية الألفي، أنه :"سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد هو شجاعته لأن في الوقت ده كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد انفصلنا".


فيما كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل اكتشافها خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة انه هذا الأمر تم من خلال اتصال من شخص مجهول.


قالت الفنانة سمية الألفي، إنه :"كان رد فعلي، أنه كان عندي صديقة عزيزة كانت معايا في وقت المكالمة، واقترح على الاتصال والتأكد من الأمر، لكني رفضت وبعد ذلك وافقت.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، أنه :"اتصلت بالفندق وطالبت اكلم فاروق، وبالفعل تأكدت انه يخوني، وقلت له معلش في ناس عايزينك وقفلت معاه الاتصال.

وتابعت الفنانة سمية الألفي، انه طالبت من امي الطلاق من زوجي بعد ما قفشته يخوني في التليفون، وعرفت الفتاة التي كان يخوني معها.


تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوى، مؤكدة انه كان يربطها به علاقة حب قوية استمرت لسنوات طويلة ولم تنتهي.

وأضافت سمية الألفي، انه :"بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

كشفت الفنان سمية الألفي، تفاصيل خاصة عن حياتها الزوجية، مؤكدة انه كانت تتعامل مع الفنان فاروق الفيشاوي بمنتهى الاحترام والتقدير المتبادل معه.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، انه :"ترتبيت على يد أم تحترم الزوج بشكل كبير، ولا اغلط في زوجي مهما حصل، وفاروق عمره ما غلط فيا، وعمره ما زعق لي ولا قال كلمة بيخة".

كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل طلبها الطلاق من الفنان الراحل فارق الفيشاوي، مؤكدة انها لم تطلب الطلاق لأسباب تتعلق بالخيانة الزوجية.

وقالت الفنانة سمية الألفي، أنه :"سبب طلاقي منه مش خيانته ليا، لكن بسبب عودته للإدمان مرة أخرى".

وتابعت الفنانة سمية الألفي، انه :"قولت له أنه ممكن اجيبلك كل ناس العالم دلوقتي تحت رجليك، لكن الإدمان قضيتي ومش هسيبك، ومش هتخلي عنك، والأدمان لازم تبطله".

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