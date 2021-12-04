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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات لـ كيروش: الجمهور المصرى طماع وتصريحات لقاء لبنان غير مقبولة

منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى

شن محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق هجوما ضاريا على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب تصريحات عن مباراة لبنان في بطولة كأس العرب.

 

وقال محمد بركات خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور": تصريح كيروش عن رضاه على أداء المنتخب في مباراة لبنان يثير قلقنا.


أضاف محمد بركات : لو باصص في المراية مش هيكون راضي عن الأداء أعتقد أن حديثه عن رضاه عن أداء لاعبي المنتخب مجرد حديث في المؤتمرات فقط لكن هذا ليس ما يُقال أمام اللاعبين.

 

تابع:  لو الأداء دا عاجبك فعلًا فهي مشكلة لو عاجبك مستوانا ضد لبنان لازم تعرف أننا ممكن نلاعب السنغال والجزائر ولازم حضرتك تشوف قوائمهم وأسمائهم لأنك ممكن تكون ناسي الأسماء اللي ممكن نلاعبها.


استطرد محمد بركات : الجمهور المصري طماع، وفي أسوء حالاتنا بنكون عايزين نكسب ويكون لنا الريادة، نحن نمتلك محمد صلاح الذي ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، ووجوده ووجود المجموعة الحالية يهز أي حد.

 

وقال محمد بركات أيضا: أحمد حجازي وجوده لا يقل عن وجود محمد صلاح نجم نادي ليفربول، لاعب دماغه كلها كورة وقائد في الملعب.

 

ويخوض مساء اليوم السبت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب السودان فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب إستاد رأس أبو عبود.


ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان مساء اليوم السبت فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدوحة.


ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب السودان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.


ويدخل منتخب مصر المباراة بدافع تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط وتخطى نظيره منتخب السودان، لمزاحمة نظيره منتخب الجزائر على تصدر ترتيب المجموعة الرابعة وذلك بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى بهدف أحرزه محمد مجدى أقفشة من ركلة جزاء.

 

وفى المقابل يخوض المنتخب السودانى اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كاس العرب ومحاولة مصالحة جماهيره بالفوزعلى نظيره منتخب الفراعنة الكبار.

 

طاقم حكام نيوزيلندي

 

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” أعلن عن هوية الطاقم التحكيمي لمباراة منتخب مصر والسودان التي تقام اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

 

ويتولى النيوزلندي مات كونجير، صافرة المباراة ويعاونه ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو وأندريس ماتياس حكما رابعا، فيما سيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو ويعاونه كريستيان جيتلمان ووكريستيان دينجرت وعبدالله المارى.
 

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، وذلك في لقائه اليوم أمام نظيره منتخب السودان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لـ كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب السوداني طاقمًا أحمر.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة منتخب مصر الوطني الأول ونظيره منتخب السودان الذي عقد صباح أمس الجمعة في ستاد 974 الذي يستضيف المباراة وحضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ود. محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.


وقاد الاجتماع كالعادة فريق من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وجرى خلاله استعراض كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية والطبية والإعلامية والتحكيمية المقرر اتباعها.

 


 

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