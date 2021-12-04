لأهالي بحرى .. مزاد سيارات جمرك الإسكندرية .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فاعليات مزاد جديد يشمل مزادات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة ، ويشمل أيضا بعض البضائع المتنوعة .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيل ، ستقام فاعلياته يوم 14 و15 ديسمبر الجاري .

وتابعة هيئة الخدمات ، ان مزاد جمرك الإسكندرية مخزن 43 وث الأرضي، يضم عدد من السيارات اهمها BMW X4 موديل 2016 ، و BMW 325i موديل 2001 ، و مرسيدس C320 موديل 2005 ، و مرسيدس S320 موديل 1999 ، و مرسيدس فيتو V230 موديل 1999 ، و مرسيدس C270 موديل 2001 ، و مرسيدس كوبيه 1970 ، و هامر H2 موديل 2004 ، و جاجوار S Type موديل 2001 ، و 4 بيجو 407 صالون موديل 2008

، و كيا سبورتاج 2009.

اما عن مزاد جمرك الإسكندرية مخزن 27 وساحة المعدات ومخزن 40 والحاصلات ، فيضن كلا من 3 نيسان بيك أب ، و سيتروين SX5 موديل 2001 ، و BMW 735i موديل 2001 ، و فولكس فاجن جيتا 2006 ، و مرسيدس E200 موديل 2004 ، و مرسيدس فيتوفان 1999 ، و تويوتا كورولا 2006 .

وسيقام المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً ، و يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.