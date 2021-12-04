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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأهالي بحرى .. مزاد سيارات جمرك الإسكندرية .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فاعليات مزاد جديد يشمل مزادات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة ، ويشمل أيضا بعض البضائع المتنوعة .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيل ، ستقام فاعلياته يوم 14 و15 ديسمبر الجاري . 

وتابعة  هيئة الخدمات  ، ان مزاد جمرك الإسكندرية مخزن 43 وث الأرضي، يضم عدد من السيارات اهمها BMW X4 موديل 2016 ، و BMW 325i موديل 2001 ، و مرسيدس  C320 موديل 2005 ، و مرسيدس S320 موديل 1999 ، و مرسيدس فيتو V230 موديل 1999 ، و مرسيدس C270 موديل 2001 ، و مرسيدس كوبيه 1970 ، و هامر H2 موديل 2004 ، و جاجوار S Type موديل 2001 ، و 4 بيجو 407 صالون موديل 2008 
، و كيا سبورتاج 2009.

اما عن مزاد جمرك الإسكندرية مخزن 27 وساحة المعدات ومخزن 40 والحاصلات ، فيضن كلا من 3 نيسان بيك أب ، و سيتروين SX5 موديل 2001 ، و BMW 735i موديل 2001 ، و فولكس فاجن جيتا 2006 ، و مرسيدس E200 موديل 2004 ، و مرسيدس فيتوفان 1999 ، و تويوتا كورولا 2006 . 

وسيقام المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً ، و يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

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