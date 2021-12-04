استشاري يُحذر من تخاريف قد تسبب كوارث.. أبرزها الاستحمام بدم الوطواط |فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك معتقدات خاطئة منتشرة بين بعض الناس مضرة بالصحة جدا ويجب التوقف عنها لأنها تسبب كوارث، مشيرًا إلى أن تدفئة الطفل بورق الجرائد ليتم علاجه من دور برد "كلام فاضي".



وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عل فضائية "تن" ، أن هناك فئة من الناس عندما يولد لهم بنتا يقوموا بغسل جسمها بدم الوطواط اعتقادا منهم أنه سيمنع ظهور الشعر في جسمها، معلقا: "ده تخريف.. دم الوطواط مليىء بالميكروبات".



وحذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من قص شعر الأطفال "زيرو" اعتقادا منهم أنه سيكون غزيرا، معلقا: "شعر الطفل هيقعد سنتين ميطلعش.. دي خرافة".





أبرزها وضع الجرايد على الصدر والاستحمام بدم الوطواط.. تخاريف تسبب كوارث يحذر منها د. هاني الناظر - YouTube