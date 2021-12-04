عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يُحذر من تخاريف قد تسبب كوارث.. أبرزها الاستحمام بدم الوطواط |فيديو

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك معتقدات خاطئة منتشرة بين بعض الناس مضرة بالصحة جدا ويجب التوقف عنها لأنها تسبب كوارث،  مشيرًا إلى أن تدفئة الطفل بورق الجرائد ليتم علاجه  من دور برد "كلام فاضي".
 

وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره  ببرنامج "صباح الورد" المذاع عل فضائية "تن" ، أن هناك فئة من الناس عندما يولد لهم بنتا يقوموا بغسل جسمها بدم الوطواط اعتقادا منهم أنه سيمنع ظهور الشعر في جسمها، معلقا: "ده تخريف.. دم الوطواط مليىء بالميكروبات".
 

وحذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من قص شعر الأطفال "زيرو" اعتقادا منهم أنه سيكون غزيرا، معلقا: "شعر الطفل هيقعد سنتين ميطلعش.. دي خرافة".
 


أبرزها وضع الجرايد على الصدر والاستحمام بدم الوطواط.. تخاريف تسبب كوارث يحذر منها د. هاني الناظر - YouTube

استشاري الامراض الجلدية هاني الناظر الاطفال الأمراض الجلدية الميكروبات اخبار توك شو

ترشيحاتنا

عمرو الليثي عرض حالته..دار إيواء بالزقازيق تحتضن الطفل محمود بعدما تخلت عن والدته

هنية: في قبضتنا أربعة جنود إسرائيليين لن يروا النور إلا بشرط

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. تحرك تشريعي لتقنين العمالة المنزلية

رجل يحقق خسائر بـ مليون دولار بسبب ثعابين

التصديرى للمستلزمات الطبية : نعمل على تطبيق الاعتراف المتبادل وإنشاء 150 مصنع بإفريقيا في مجال الدواء

حكم استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة.. دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

قبل انطلاقها بساعات.. 15 تصريحا من وزير التعليم عن امتحانات رابعة ابتدائي

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي انقلاب بطرق المنيا

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ