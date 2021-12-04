جرام الذهب يتراجع 5 جنيهات خلال أسبوع.. تفاصيل

هبط سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت حوالي 5 جنيهات في المتوسط منذ الأسبوع الماضي علي مستوي كل الأعيرة بمحلات الصاغة.



وذكر موقع "إيجيبت جولد برايس، المتخصص في اسعار الذهب، أن سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب سجل 896 جنيها مقابل 902 جنيها الأسبوع الماضي بفارق 6 جنيهات.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا 784 جنيها مقابل 789 جنيها في الاسبوع الماضي بفارق 5 جنيهات.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 672 جنيها مقارنة بـ 676 جنيها في الاسبوع الماضي بفارق 4 جنيهات.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة بين أعيرة الذهب نحو 523 جنيها مقارنة بـ 526 جنيها في الاسبوع الماضي بفارق 3 جنيهات.



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو6272 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 896 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

