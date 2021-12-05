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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بسرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة.

وكانت قد قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة – مقيمان بدائرة القسم، قرر أنه عقب تحصيلهم مبلغ مالى من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلين سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية  يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وإدعوا بكونهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و هاتفين محمولين وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالاشتراك مع 3 أشخاص "لاثنين منهم – معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظراً لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل وإستلام المبالغ المالية إتفق مع باقى المتهمين، وقاموا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" .

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفين المحمول المستولى عليهما .

وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قاضي المعارضات تجديد حبس سرقة المواطنين سرقة حبس

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