اقفلوا الستارة.. موقف محرج لـ سميحة أيوب مع علاء ولي الدين على المسرح.. فيديو

حلت الفنانة سميحة أيوب، ضيفة مع الفنان محمد هنيدى، اليوم السبت ببرنامجه "هنيدى شو"، المُذاع عبر فضائية المحور.



وروى الفنان محمد هنيدي، موقفا حدث في مسرحية "رابعة العدوية"، التي شارك فيها الراحل علاء ولي الدين، قائلا: "أخويا علاء ولي الدين كان شغال في مسرحية رابعة العدوية، وكان واقف هو ومحمد الصاوي في الآخر".



وأضاف: "في يوم من الأيام علاء مكنش نايم كويس تقريبا، وبعد ما الأستاذة سميحة أيوب خلصت الكلام، علاء قال بصوت عال عظمة على عظمة يا ست"، متابعا: "الأستاذة سميحة أيوب قالت أقفلوا الستارة وهاتوه، والمسرح كله جري وراء علاء".