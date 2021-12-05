برلمانية: مشروع قانون العمالة المنزلية يحدد حقوق وواجبات الجميع

قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمالة المنزلية من القوانين الهامة، التي تستهدف حماية هذه الفئة من خلال تقنين أوضاعهم وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق الاستفادة لكل من العامل وصاحب العمل.

وأشارت عجمي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون جاء واضعا للقواعد واللوائح التي تضمن حماية هذه الفئة، منوهة في حديثها إلى اشكالية وجود فئة من العمالة المنزلية تحصل على معاش تكافل وكرامة، وبالتالي تقنين أوضاعهم سيضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق الدولة، قائلة:" مشروع القانون يحدد بوضوح الحقوق والواجبات".

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.