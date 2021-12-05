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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم شبابي مميز.. صور حية تكشف مميزات هاتف شاومي Xiaomi 12

صور حية تكشف تصميم
صور حية تكشف تصميم هاتف شاومي Xiaomi 12

كشفت تسريبات عدد من الصور الحية التى تظهر تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12 والمقرر إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سياتى الهاتف بترقية كبيرة عن هاتف Mi 11 السابق والذى حقق مبيعات كبيرة.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Xiaomi 12 يأتى بتصميم مميز عن هواتف Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra حيث سيضم كاميرا خلفية ثلاثية، كاميرا رئيسية على شكل دائرى بحجم كبير، مع دائرة أصغر تضم كاميرتين أخرتين تحتها.

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وإلى جانب الكاميرات الثلاثة سيكون هناك فلاش وميكروفون كما ستضم الشاشة حواف نحيفة للغاية، مع شاشة مسطحة، وسيشبه الهاتف تصميم هاتف Mi 10T الذى تم إطلاقه عام 2019 . 

هاتف شاومي Xiaomi 12


 
وستحتل الكاميرات في هاتف شاومي Xiaomi 12  مستطيل صغير في أعلى يسار ظهر الهاتف، الأمر الذى سيختلف تماما عن تصميم هاتف Mi 11 Ultra ، الذى تم انتقاده بسبب تصيمه الذى لم يراعي المظهر الشبابي الذى يستهدفهم الهاتف بالأساس. 

هاتف شاومي Xiaomi 12


 وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 12   كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي  بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة  x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.  

Xiaomi 12&#39;s latest image showcases rear camera unit | NewsBytes
هاتف شاومي Xiaomi 12


وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi 12  على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، مع شاشة فائقة الجودة  من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية. 


وكاانت شاومى قد بدأت بالفعل منذ أسابيع مرحلة الإنتاج الضخم لهاتفها Xiaomi 12 ، لتلحق بركب المنافسة مع شركة سامسونج التى تعتزم إطلاق هواتفها الرائدة هي الأخرى في بداية العام المقبل.  
 

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