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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إليون ماسك يكشف عن تعديلات كبيرة في مشروع تسلا سايبر تراك

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن تأجيل إنتاج سيارة تسلا سايبر تراك الجديدة حتى العام المقبل، وذلك ضمن خطط الشركة المستقبلية التي تهدف لإنتاج سيارة مستقبلية وعصرية توفر تجربة قيادة ذاتية بالإضافة لخاصية التحكم عن بعد.

 

وقال ماسك إن  بدء إنتاج سيارة تسلا سايبر تراك الإنتاجية الجديدة سيكون بداية من العام المقبل، وستتوفر بأربعة محركات كهربائية خارقة وعزم دوران مذهل لكل عجلة من العجلات الأربعة، وسيقتصر الإنتاج على هذا الإصدار فقط.

 

 

ولكن تبقت بعض التفاصيل الخاصة بسيارة تسلا سايبر تراك الجديدة غامضة، وذلك بسبب تصريحات رسمية من بعض المسؤولين داخل شركة تسلا نفسها في وقت سابق، بالإضافة لنشر موقع الشركة الرسمي تفاصيل كاملة تقول تنص على قدوم سيارة سايبر تراك الجديدة بثلاثة إصدارات.

 

  • مواصفات سيارة تسلا سايبر تراك 

حسب تلك التصريحات والمعلومات كان من المقرر أن تتوفر تسلا سايبر تراك بإصدار أساسي ذو محرك خلفي واحد فقط بسعر 39,900 دولار، وبطارية تكفي لقطع 400 كيلومتر من خلال شحنة واحده، بينما الإصدار الثاني سيستمد قوته من محركين بسعر 49,900 دولار، وسيصل مدى المسافة المقطوعة من خلال شحنة واحده الى 483 كيلومتر، والإصدار الثالث كان من المقرر أن يتوفر بثلاثة محركات بسعر 69,900 دولار، وتسارع من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، وبلغ نطاق المسافة المقطوعة بشحنة واحده الى 805.

تم حذف المعلومات السابقة الخاصة بمشروع سيارة تسلا سايبر تراك من على موقع الشركة الرسمي وهو ما أثار جدلاً كبيراً حول إلغاء المشروع بالكامل، حتى أكد إليون ماسك الخطة الجديدة لسيارة الأربع محركات من خلال تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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