المفروض يستقيل.. إبراهيم سعيد يهاجم ضياء السيد: مالوش دور في منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ليس له دور فى الجهاز الفني للفريق مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" ضياء السيد ليس له دور فى الجهاز الفني لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش.

وأضاف:" علي ضياء السيد تقديم الاستقالة بسبب تحجيمه مع كارلوس كيروش".

واوضح إبراهيم سعيد أن ضياء السيد ليس له دور فى الجهاز الفني لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش، والراجل مش مقتنع بفكره.

وأشار إبراهيم الي ان كارلوس كيروش يعتمد على محمد شوقي فقط، وأنا حزين أنى أري أن ضياء السيد يجلس على دكة البدلاء واعتماد كيروش على محمد شوقي.