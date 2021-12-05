كمونة : مروان حمدي لا يصلح للمنتخب .. ورفعت وكمال مكسب كبير

وجَه سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول عقب مباراة السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN":

مروان حمدي لن يشارك في مباراة الجزائر ، ولا أعلم سبب إصرار كارلوس كيروش على الدفع به على حساب محمد شريف ، فقد حصل على فرصته في أكثر من مناسبة ولم يثبت جدارته بارتداء قميص المنتخب الوطني ".

وأضاف :" سعيد بأداء الثلاثي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد وحسين فيصل، ولديهم شخصية اللاعب الدولي، وسيمثلون إضافة قوية إلى الفراعنة في المرحلة المقبلة ".