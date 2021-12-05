بيطري الشرقية: رش 87 ألف رأس ماشية وتجرع 48 ألفا ضد الطفيليات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري باستمرار بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع ( إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات ) خلال شهر نوفمبر 2021م ، برش 87 ألف و 738 رأس ماشية وتجريع 48 ألف و 418 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تم فحص وعلاج 14 الف و 758 رأس بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري استمرار عمل الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.