إيهاب كمال: البروتوكول المصري لعلاج مصابي الإيدز حقق نجاحًا كبيرًا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إن الهدف من إقامة احتفالية اليوم العالمي للإيدز هو توعية جميع الأطباء أنهم جزء من المجتمع ويستحقون العناية الكاملة مثل باقي الفئات، مشيرًا إلى أن بروتوكول العلاج المصري لعلاج المصابين بالإيدز حقق نجاحًا كبيرًا من خلال الأدوية وطرق العلاج التي يحتويها البرنامج.

وأضاف كمال، أن الصحة سوف توفر جميع الدورات التدريبية والتأهيلية المشاركة في عملية الفحص والمشورة أو تقديم خدمات طبية للمصابين لكيفية التعامل معهم خلال تعرضهم لأي عمليات كبيرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على شق البحث العلمي وتقديم أدوية ذات فاعلية للمصابين، والشق الآخر هو توفير الأدوية اللازمة والرعاية لهؤلاء المصابين.

ودعت وزارة الصحة والسكان، الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لتغطية فعاليات اليوم العالمي للإيدز تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وذلك اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهنى، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ،

والدكتور وليد كمال، مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز بمصر.