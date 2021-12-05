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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملاك وسط ملائكة.. رامى رضوان يحتفي بمشاركة دنيا سمير غانم في"قادرون باختلاف"

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نشر الاعلامى رامى رضوان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مشاركة زوجته الفنانة دنيا سميرغانم والتى تظهر بشكل خاص بعد رحيل والديها خلال احتفالية قادرون باختلاف. 

وقال رامى رضوان : "ما شاء الله حبيبتي، ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر، ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك، ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب".

رامى رضوان 

أعلنت الفنانة دينا سمير غانم، عودتها إلى الغناء لأول مرة لها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك من خلال مشاركتها فى احتفالية “قادرون باختلاف" والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار إليها فور ظهورها على المسرح حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

وقامت دنيا سمير غانم، بتقديم أغنية مع الأطفال ذوى الهمم وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ “قادرون باختلاف”.

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مصطفى شعبان فقرة "إنجازات سفراء" الحلم، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتولي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".

بينما قدمت الفنانة إنعام سالوسة فقرة أخرى، ولكن من خلال تسجيل صوتى لها على الفيلم التسجيلى الخاص بالاحتفالية والذى يحمل اسم “قادرون باختلاف”.

وأشاد الحضور بالفيلم التسجيلى والذى جاء معبرا عن هذه القدرات الخاصة ومدى تحديهم للحياة.

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقى فقرة “اسأل الرئيس”، والتى جمعت عددا من أصحاب الهمم الذين وجهوا عددا من التساؤلات للرئيس السيسى فى محتلف المجالات.

وكان آخر المشاركين الفنان هشام جمال، حيث قدم أغنية "من أول يوم فيه اتولدت" بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء استماعه لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى على الهواء.

وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

4 نجوم يشاركون فى احتفالية «قادرون باختلاف»

باستخدام لغة الإشارة.. دنيا سمير غانم تغني في «قادرون باختلاف»

وقد رحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس، وبعد مشاركتي رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام".

وأضاف عبد الرحمن، خلال احتفالية ذوي الهمم: “نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير، دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم رامي رضوان هشام جمال سمير غانم ودلال عبد العزيز

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