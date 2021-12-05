قرينة الرئيس في يوم التطوع العالمي:تحية لشبابنا بمشروع "حياة كريمة"فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح

قالت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إنه في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أي مقابل.



وكتبت قرينة الرئيس السيسي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أي مقابل.

وتابعت :" إن جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت : إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين في إطار مشروعنا الكبير "حياة كريمة"، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل.