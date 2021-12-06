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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

جمهورك كله مبسوط.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم | شاهد

صدى البلد

وجه الفنان حسن الرداد رسالة لـ الفنانة دنيا سمير غانم ،بعد مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

 

وكتب حسن الرداد "اختى الغالية ، سعيد جدا بظهورك و بحضورك الراقى فى هذا الحدث الكبير و بدورك الايجابى فى خدمة المجتمع.


جمهورك كله مبسوط بعودتك و إن شاء الله تقدمى لهم أعمال ناجحة كالعادة ". 

 


أعلنت الفنانة دينا سمير غانم، عودتها إلى الغناء لأول مرة لها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك من خلال مشاركتها فى احتفالية “قادرون باختلاف" والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار إليها فور ظهورها على المسرح حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

وقامت دنيا سمير غانم، بتقديم أغنية مع الأطفال ذوى الهمم وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ “قادرون باختلاف”.

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مصطفى شعبان فقرة "إنجازات سفراء" الحلم، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتولي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".

سمير غانم دنيا سمير غانم

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