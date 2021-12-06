دنيا سمير غانم ترد على دعم زوجها رامى رضوان لها .. شاهد

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم ، رسالة لزوجها الإعلامى رامى رضوان، على دعمه لها بعد تألقها فى تقديم احتفالية " قادرون باختلاف " .

و أعادت دنيا سمير غانم نشر الستورى الذى كتبها لها زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت عليها " ربنا يخليك ليا يا حبيبى ”.

وكان دعم الاعلامى رامى رضوان زوجته الفنانة دنيا سميرغانم والتى تظهر بشكل خاص بعد رحيل والديها خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وقال رامى رضوان : "ما شاء الله حبيبتي، ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر، ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك، ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب".



و أعلنت الفنانة دينا سمير غانم، عودتها إلى الغناء لأول مرة لها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك من خلال مشاركتها فى احتفالية “قادرون باختلاف" والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار إليها فور ظهورها على المسرح حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

وقامت دنيا سمير غانم، بتقديم أغنية مع الأطفال ذوى الهمم وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ “قادرون باختلاف”.

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مصطفى شعبان فقرة "إنجازات سفراء" الحلم، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتولي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".