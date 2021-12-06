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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

سقوط في الوحل..نصائح
سقوط في الوحل..نصائح للأباء لحماية الأبناء من الشذوذ

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، رفضه القاطع لكل محاولات الترويج لشذوذ الجنسي وما يسمى بـ«زواج المثليين»؛ لسيَّما في العالم الإسلامي، كما أعلن رفضه القاطع تسمية هذا الشذوذ زواجًا، فالزواج في الأديان، بل وفي عوالم الكائنات الحَيَّة؛ لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، وفق ضوابط مُحدَّدة.

وأوضح  في بيان له  أن الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ، مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية، وهادِمة للقيم الأخلاقية، وسلوكٌ عدواني، يعتدي به فاعلُه على حقِّ الإنسانيَّة في حفظ جِنسِها البشري، وميولها الطبيعية بين نوعيها، وعلى حقِّ النشء في التربية السَّوية بين آباء وأمهات.

وأضاف إنه سقوط في وحل الشهوات الهابطة التي حرَّمتها وحذَّرت من ممارستها الشرائعُ الإلهية، والأعرافُ المستقيمة، والفطرةُ الإنسانية السَّوية؛ لما يؤدي إليه هذا السلوك الهمجي اللاإنساني من سَحْقٍ لكلِّ معاني الفضيلة والكرامة، واستجابة لغرائزَ وشهوات دون قيدٍ، أو ضابط، أو وازعٍ من ضمير.

لمتابعة مزيد من التفاصيل، تابعوا الفيديو التالي:

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شذوذ الجنسي زواج المثليين الزواج في الأديان ذكر وأنثى

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