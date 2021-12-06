عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ 86 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 86 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ٨٦٠٤١ سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتي الآن، مشيراً إلي أن المبادرة تهدف الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بشارعين في الزقازيق

وأشار "مسعود" إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأضاف "مسعود" بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٥٧٧٣٦ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.

الشرقية أمراض وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة الرئيس محافظة الشرقية مستشفيات

ترشيحاتنا

مسافر عبر الزمن يحذر البشرية.. موعدان مهمان سيصدمان العالم خلال أيام

أبرزها سد النهضة والمشروعات الكبرى.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ.. ووزير الري: لدى مصر مرونة خلال مراحل التفاوض المختلفة.. وندعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا

التعليم توضح ضوابط عقد امتحانات رابعة إبتدائي لـ تلاميذ الدمج

بقوة القانون.. للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها

تعرف على جدول أعمال مجلس الأهلي في اجتماعه الأول

تصميم هجومي .. تويوتا تبدأ الإنتاج التجاري لـ "تندرا 2022"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

فيديو

فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ