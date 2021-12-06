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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 2887 مخالفة خلال شهر نوفمبر

مخالفات تموينية بالمنيا
مخالفات تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 2887 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر نوفمبر الماضي.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر نوفمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحریر 2140 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 648 انتاج خبز ناقص الوزن و233 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و56 مخالفة توقف دون عذر و18 تصرف وتجميع و20 عدم وجود میزان حساس و41 عدم وجود سجلات و1124 مخالفة تنوعت ما بين ( عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن ).

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، انه في مجال متابعة الأسعار والأسواق ،تم تحرير 747 مخالفة منها 129 لعدم الاعلان عن الاسعار  و19 بدون صلاحية 18 بدون ترخيص و6 مخالفات اسطوانات و 41 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و106 قانون (113) و 220 لتجار تموينين وتحرير15 مخالفة مواد بترولية و 12غش تجاری .

 

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