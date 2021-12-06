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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل نقابة المحامين : لم تُخصص أرض لأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أكد إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وأكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروع سكني متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.

ووجه الشكر لكل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تحدثوا بشأن هذه القضية، وبينهم النائب سامح عاشور، وهو الأمر الذي سيعمل على إزالة المعوقات الخاصة بإنشاء الأكاديمية.

وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل "تبسيط مخل للأمر"، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلا عن غياب البيان العقاري للأكاديمية.

وطالب ممثل نقابة المحامين، بضرورة إعادة الاقتراح برغبة إلى اللجنة لإعادة دراسته والحوار المجتمعي النقابي.

من جانبه عقب سامح عاشور، صاحب الاقتراح برغبة، أنه تم بالفعل دعوة نقابة المحامين للحضور، مشيرا إلى أن ممثل النقابة اليوم ليس عضوا بمجلس الإدارة وليس له صفة داخل مجلس النقابة.

النائب سامح عاشور أكاديمية المحاماة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مركز طبي

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