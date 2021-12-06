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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتوجه لمستشفي الزقازيق العام لمتابعة الحالة الصحية للطفل محمود

صدى البلد

توجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تنفيذاً لتكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الي مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة الحالة الصحية للطفل محمود ناصر، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة له.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم توقيع الكشف الطبي علي الطفل في التخصصات الطبية المختلفة من قبل الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، وإجراء الأشعة المقطعية له.

 

وأشار إلى أنه جاري استكمال الفحوصات المعملية والطبية اللازمة، حيث أنه يعاني من إصابة في الساق، وسبق إجراء عملية جراحية له، ووجه وكيل الوزارة بتقديم الدعم النفسي للطفل محمود، بجانب الخدمات العلاجية اللازمة له.

 

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يذكر أن محافظ الشرقية وجه الجهات المختصة بديوان عام المحافظة بأخذ الطفل محمود ناصر، مواليد شبرا الخيمة القاهرة عزبة رستم، لدار التربية للبنين بالزقازيق والتي تم إيداعه بها لتلقي الرعاية اللازمة.

 

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، جاء هذا بعد تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغاً بالحالة، وتواصل مدير عام خط نجدة الطفل بالقاهرة بلجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية، بناءاً عن البلاغ رقم (34149).

 

وأكد وكيل وزارة الصحة حرصه التام على تلقي الطفل محمود الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له، ووجه فريق العمل بمستشفي الزقازيق العام بالمتابعة الدقيقة للطفل، وتقديم الدعم النفسي والصحي له بشكل متواصل لإستعادة توازنه واستقرار حالته الصحية.

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الشرقية الصحة ديوان ضبط الرعاية الصحية فريق صحة الشرقية المستشفى

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