نادي المنيا الرياضي ومؤسسة الوفاء يحتفلان بيوم التحدي لذوي الهمم

عقد نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الوفاء لتنمية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، مساء اليوم، حفلا ترفيهيا للأطفال من ذوى الهمم احتفالًا بيوم التحدي لذوى الاحتياجات الخاصة.

حضر الحفل، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس أمناء مؤسسة الوفاء وعميد كليتي التربية والتربية للطفولة، ومصطفى فتحي يونس نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، وخالد فايز أمين الصندوق ، والدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة النادي ومشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وعدد من ممثلي وزارة التضامن وأعضاء المؤسسة.

وأكد مصطفى فتحي نائب رئيس النادي والدكتورة رحاب سراج عضو المجلس أن إدارة نادي المنيا تؤكد دائماً حرصها الدائم على المشاركة ودعم كافة الجهات التي تهتم بالاطفال، خاصة من ذوى الهمم وإشراكهم في المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزء منه.

وأشار على عقد المزيد من الاحتفالات والفعاليات خلال الفترة المقبلة ، إيمانا من النادي بالدوري المجتمعي الفعال له، وأهمية المشاركة مع كافة أبناءه في المناسبات المختلفة.

تضمن الحفل عدداً من الفقرات الفنية التي تنوعت ما بين الفقرات الغنائية التي عرضت بلغة الاشارة، وغناء فردي للمطرب هيثم مصطفى، وفقرة اخرى رياضية قدمها عددا من أبطال الجمهورية من لاعبي الكاراتيه من ذوى الهمم.

كما اختتم الحفل بتقديم العديد من الهدايا للأطفال وسط فرحة وسعادة كبيرة منهم.

