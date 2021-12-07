عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب طيف التوحد عند الأطفال

التوحد
التوحد

 يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة التوحد وبرجع ذلك لعدد من الأسباب فما هي. 

 

أسباب التوحد عند الأطفال 


كشف موقع هيلثي عن أسباب طيف التوحد عند الأطفال. 
 

السبب الدقيق لاضطراب طيف التوحد غير معروف ، ولكن تظهر الأبحاث أنه متعدد العوامل.
 

تتضمن بعض الأسباب وعوامل الخطر المحتملة لاضطراب طيف التوحد :

الظروف الجينية
تاريخ عائلي من ASD
الأطفال المولودين لأبوين أكبر من 35 أو 40 عامًا
الولادة المبكرة
انخفاض الوزن عند الولادة
قد تزيد الحالات الجينية ، مثل متلازمة X الهش أو التصلب الحدبي ، من خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد.
أعراض ASD

txt

افتتاح أول مركز للفروسية العلاجية لأطفال التوحد في بنى سويف

txt

10 علامات تدل على الإصابة بمرض التوحد عند البالغين.. ما هي؟

بعض الأعراض الشائعة هي :

وجود ذكاء منخفض أو مرتفع وذاكرة مفصلة
أن تكون بصريًا (يفضل التعلم من خلال الرؤية) وسمعيًا (يفضل التعلم عن طريق الاستماع)
التفوق في الرياضيات والعلوم والموسيقى والفنون
التواصل من خلال الكلمات والإيماءات والتعبيرات غير العادية
الاستجابة والتصرف بشكل مختلف
عدم القدرة على قراءة وفهم مشاعر الآخرين
عدم القدرة على التواصل والحفاظ على التواصل البصري
عدم القدرة على الاستجابة عندما يتحدث الناس معهم
يقال لهم يرددون الكلمات
عدم القدرة على التعبير عن احتياجاتهم
فقدان المهارات التي كانت لديهم من قبل

علاج ASD

على الرغم من عدم وجود علاج محدد لاضطراب طيف التوحد ، إلا أن التدخل المبكر والإدارة يساعدان الأطفال على التعامل مع هذه الحالة. تعتمد معظم العلاجات على أعراض الأطفال. مشتركة استراتيجيات العلاج والسلوك و التواصل العلاج ، وجماعات الدعم، والأدوية .

بني سويف أطفال اصابة دبي العلا ولادة الاطفال الرياضيات الابحاث مرض التوحد المبكرة أول مركز انخفاض الخطر

موضوعات متعلقة

4 سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك... اقرأها بظهور 15 علامة

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن أو الورد اليومي؟

أعراض السرطان .. 8 علامات تحذيرية "شائعة" لتزايد ورم الثدي

ترشيحاتنا

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية

7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري .. تعرف عليها

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب طيف التوحد عند الأطفال

دعاء جميل في الصباح.. يفتح لك أبواب الرزق وييسر الأمور

الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر

التحالف العربي يعلن عن ضربة قوية لميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

مصرع واصابة 5 أشخاص في تصادم مروع على كوبري 15 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

ليلى ويسرا ونيللي وهنيدي.. نجوم مصر يضيئون البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية

وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

خلاف انتهى بالحرق .. عامل يشعل النيران في شقيقته وزوجها وأولادها

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ