أسباب وعوامل الخطر لاضطراب طيف التوحد عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة التوحد وبرجع ذلك لعدد من الأسباب فما هي.

أسباب التوحد عند الأطفال



كشف موقع هيلثي عن أسباب طيف التوحد عند الأطفال.



السبب الدقيق لاضطراب طيف التوحد غير معروف ، ولكن تظهر الأبحاث أنه متعدد العوامل.



تتضمن بعض الأسباب وعوامل الخطر المحتملة لاضطراب طيف التوحد :

الظروف الجينية

تاريخ عائلي من ASD

الأطفال المولودين لأبوين أكبر من 35 أو 40 عامًا

الولادة المبكرة

انخفاض الوزن عند الولادة

قد تزيد الحالات الجينية ، مثل متلازمة X الهش أو التصلب الحدبي ، من خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد.

أعراض ASD

بعض الأعراض الشائعة هي :

وجود ذكاء منخفض أو مرتفع وذاكرة مفصلة

أن تكون بصريًا (يفضل التعلم من خلال الرؤية) وسمعيًا (يفضل التعلم عن طريق الاستماع)

التفوق في الرياضيات والعلوم والموسيقى والفنون

التواصل من خلال الكلمات والإيماءات والتعبيرات غير العادية

الاستجابة والتصرف بشكل مختلف

عدم القدرة على قراءة وفهم مشاعر الآخرين

عدم القدرة على التواصل والحفاظ على التواصل البصري

عدم القدرة على الاستجابة عندما يتحدث الناس معهم

يقال لهم يرددون الكلمات

عدم القدرة على التعبير عن احتياجاتهم

فقدان المهارات التي كانت لديهم من قبل

علاج ASD

على الرغم من عدم وجود علاج محدد لاضطراب طيف التوحد ، إلا أن التدخل المبكر والإدارة يساعدان الأطفال على التعامل مع هذه الحالة. تعتمد معظم العلاجات على أعراض الأطفال. مشتركة استراتيجيات العلاج والسلوك و التواصل العلاج ، وجماعات الدعم، والأدوية .