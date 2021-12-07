17 % نسبة الإنجاز.. أسامة ربيع يكشف تطورات المنطقة الاقتصادية |فيديو

لفت الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن القناة تعمل مع الهيئة الاقتصادية في توسعة الاستثمارات في الموانئ البحرية ، وبالتالي أي سفينة ستمر ستعبر على قناة السويس مما سيعود بالنفع على القناة.

وكشف الفريق أسامة ربيع ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، عن معدل الانتهاء من العمل بالمنطقة الاقتصادية ، قائلا : " خلصنا التكريك في الأرصفة ووصلنا لـ 17% نسبة الإنجاز".

وأوضح " ربيع " : بنشتغل 6 أو 7 ساعات يوميا على تلك التجديدات والتوسعة ، ومن المفترض الانتهاء في منها في يونيو 2024.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس اعتمدت زيادة الرسوم البحرية 6% وهي أقل نسبة بالنسبة لأسعار القنوات البديلة ، مما ساهم في عبور سفن ضخمة لم تكن تمر من قبل .